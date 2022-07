Il 21 giugno prossimo prederà il via "SANREMO SUMMER SYMPHONY 2022", rassegna dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, che, insieme al Comune della città, organizza molti eventi live nella città dei fiori, tra cui concerti, spettacoli e altro ancora. Un evento, frutto della collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e il Comune di Sanremo, operatori della musica, turismo e istituzioni, vedrà artisti di fama nazionale e internazionale della musica classica musica, jazz, pop e spettacoli al Teatro Ariston, da sempre luogo eletto a momumento per la cultura musicale pop -, e nella cornice dell'Auditorium Franco Alfano, un vero teatro all'aperto con vista sul mare, recentemente riportato al suo antico splendore. Un occasione per visitare la città del famoso casinò, sempre più spesso trascurato in favore dei più intriganti siti scommesse non aams.

I luoghi del Sanremo Summer Symphony

Sanremo apre così le sue porte a tutti i turisti, per tutta l'estate avranno l'occasione per scoprire con la musica offerta dal ricco programma di eventi, un luogo suggestivo come l'Auditorium Franco Alfano, per vivere un'esperienza immersiva attraverso i suoi panorami e i suoi indimenticabili tramonti.

Le note risuoneranno anche nei paesi del ponente ligure, che ospiteranno nei mesi di luglio e agosto alcuni concerti del festival estivo .

Online su www.sinfonicasanremo.it il programma degli eventi confermati per Sanremo Summer 2022.

Le date e gli ospiti dell'edizione 2022

L'inaugurazione della stagione estiva dell'Orchestre Symphonique de è prevista per il 21 giugno, "Giornata della musica" in due luoghi eccezionali: a Santa Tecla de Sanremo alle 21:00 la musica di risuonerà con il concerto diretto dal maestro Jacopo Sipari dal titolo "Festival della musica", pensato appositamente per celebrare l'arte del compositore austriaco e presso l'anfiteatro romano di Ventimiglia, dove, il luogo, il quintetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo eseguirà sempre alle 21:00 le composizioni di Haydn, Ibert e Agay

Il festival inizia con il primo appuntamento all'Auditorium Alfano: il 24 giugno alle ore 21, l'Orchestra Sinfonica di presenterà la IX Sinfonia di Ludwig van Beethoven con il Coro Filharmonia, Gianluca Pasolini, Paola Cigna, Cristina Sogmaister e Deep sea.

Il 1 luglio alle 21.30 all'Auditorium Franco Alfano, concerto di Vanessa Tagliabue Yorke, una delle voci più importanti del jazz italiano, sarà occasione per ricordare coloro che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Le più belle ouverture di Mozart e Rossini saranno messe in scena il 7 luglio alle 21:30 presso l'Auditorium Franco Alfano l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, con un programma diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo. Dopo mezzo secolo di tournée l'anno scorso, il 14 alle 21:30 all'Auditorium Franco Alfano si celebra il Grosso" di New Trolls, album considerato uno dei capolavori di Musica anni '70 pensata per essere suonata come un concerto di musica barocca, affidando le parti solistiche della partitura a strumentazione rock.

Il 21 luglio alle 21:30 Ute Lemper arriverà all'Ariston con un concerto di brani appositamente arrangiati per la Sanremo Symphony e presentati al pubblico per la prima volta. L'artista metterà in scena brani del suo repertorio, un viaggio musicale che racconta Berlino, Nuova e Parigi nelle note. Il chitarrista classico Cecilio Pereira sarà dal vivo al Franco Alfano il 27 luglio alle 21:30 con "Concierto Aranjuez, Fantasía para un gentilhombre", un omaggio a Joaquin diretto dal maestro José Eduardo Gomes.