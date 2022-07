Prestito personale online: come funziona

La procedura per ottenere un prestito online

Nella vita quotidiana si presenta a volte la necessità di affrontare spese urgenti, che si fa fatica a gestire. La macchina da riparare, lavori di ristrutturazione o mobili da sostituire: sono solo alcuni esempi di eventi comuni, che richiedono un esborso economico veloce e spesso non previsto. Come fare in questi casi? Per risolvere il problema ci si può servire di un prestito online, che va però valutato con cura, analizzando nel dettaglio le condizioni e le modalità di restituzione.

Matchbanker.it, informazioni e confronti su prestito online

Il modo migliore per ottenere tutte le informazioni è consultare Matchbanker.it, un sito dedicato proprio a diffondere conoscenza sul funzionamento dei prestiti personali online, sui requisiti necessari e le procedure di richiesta. Inoltre, fornisce un prezioso confronto fra le opzioni disponibili sul mercato, servizio di grande utilità per farsi un’idea chiara su quale possa essere la scelta più indicata rispetto alle proprie esigenze. Diventa così facile conoscere le diverse caratteristiche dei prestiti online, come tassi di interessi, importo minimo e massimo e durata, e prendere una decisione consapevole ed equilibrata.

Cos’è un prestito personale online

Il prestito personale è una forma di credito di consumo per cui viene pagato un importo di denaro in un’unica soluzione. La restituzione della cifra viene concordata secondo rate mensili, che comprendono una quota di interessi. La modalità di prestito personale online permette di accedere ad alcuni vantaggi rispetto a quella tradizionale, che riguardano soprattutto la maggiore semplicità e la velocità della procedura.

Inoltre, i prestiti online non prevedono costi di apertura ed è possibile una gestione più autonoma e diretta di tutto il processo, inclusa la definizione delle rate da pagare.

Dall’altro lato, è bene sottolineare che i costi reali del prestito sono di solito maggiori e che l’ammontare richiedibile è generalmente inferiore, compreso in media fra i 200 e i 75.000/100.000 euro, motivo per cui il suo uso è non indicato per effettuare grossi investimenti, come l’acquisto di un immobile. Il lato positivo è che non bisogna giustificare in alcun modo la richiesta di denaro, che quindi può essere speso per soddisfare qualsiasi esigenza.

I requisiti necessari per presentare domanda

Un’altra buona notizia riguarda il fatto che la platea che può accedere al prestito online è molto ampia e i requisiti obbligatori sono molto limitati.

Si tratta, infatti, di:

● avere almeno 18;

● percepire uno stipendio o un reddito;

● possedere un conto bancario;

● avere meno di 70 anni.

Sono anche disponibili forme di prestito online dedicate, per esempio, anche a chi ha avuto in passato qualche problema con le banche ed è stato bollato come “cattivo pagatore” oppure prestiti senza busta paga, indicati per persone che non posseggono nessun reddito dimostrabile, come studenti o disoccupati. Anche gli over 70 possono accedere a specifici prestiti online.

Come si presenta la richiesta di prestito online

La procedura è molto facile, perché basta compilare un form online sul sito del prestatore scelto, dopo aver valutato attentamente condizioni e tempistiche. Di solito si ottiene una risposta entro le 24h, e se l’esito è positivo la cifra concordata viene rapidamente accreditata.

Per gestire al meglio urgenti esigenze di denaro è quindi molto utile acquisire dettagliate informazioni sul prestito online, che rappresenta un’opzione valida e sicura.