Perché Vogliamo I Vini Biologici?

Non tutte le pratiche agricole sono uguali. In effetti, l'agricoltura tradizionale è terribile per la terra. Crea scompiglio causando problemi climatici, tossici e di fertilità per vaste aree. L'agricoltura biologica, invece, e la produzione di alimenti biologici in generale, è un'alternativa più dolce che può effettivamente giovare alla terra e all'ecosistema in generale. Questo vale anche per il vino biologico. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul perché i vini biologici sono un'ottima scelta.

Che Cos'è Il Vino Biologico?

La definizione di vino biologico varia in tutto il mondo, ma la cosa principale da ricordare è che il vino biologico si riferisce ai metodi di coltivazione, non necessariamente al processo di vinificazione. L'agricoltura biologica (compresa la viticoltura) in genere vieta l'uso di sostanze chimiche artificiali sul terreno. Questo non si estende, in genere, agli additivi utilizzati nel processo di vinificazione.

I prodotti chimici, come i fertilizzanti, gli erbicidi e i fungicidi, sono comuni in agricoltura e, francamente, sono terribili per la terra stessa. I fertilizzanti aumentano la resa, il che significa che le viti producono più uva. Questo non porta a un vino migliore. Inoltre, i fertilizzanti danneggiano il terreno nel tempo. Disturbano l'equilibrio del pH del terreno, aumentando l'acidità e, nel tempo, rendendo il terreno sterile. Inoltre, degradano gli ingredienti naturali del terreno di cui le altre piante hanno bisogno per crescere e che favoriscono la biodiversità.

Il vino biologico utilizza uve coltivate su terreni che utilizzano solo processi e trattamenti naturali. Questo varia il paesaggio e ne crea uno più sano a lungo termine. Questi vini avranno ancora solfiti (che sono un sottoprodotto naturale della fermentazione) e additivi, ma non avranno tracce di sostanze chimiche tossiche che si trovano nei vigneti coltivati in modo non biologico.

La Principale Differenza Tra I Vini Biologici Che Dovete Conoscere

Esiste una differenza molto importante tra i vini biologici e quelli non biologici, soprattutto quando si tratta di vini statunitensi e non.

In Europa e in Canada, un vino è certificato biologico se il consumatore ha la garanzia che l'uva è stata coltivata in modo biologico. È possibile che siano stati aggiunti solfiti oltre a quelli che si sviluppano naturalmente durante il processo di vinificazione.

Negli Stati Uniti, invece, se un vino è certificato biologico, significa che il consumatore ha la garanzia che le uve sono state coltivate in modo biologico e che non sono stati aggiunti solfiti.

I solfiti stabilizzano il vino, prolungandone la durata di conservazione e di cantina. I solfiti aggiunti nei vini bianchi sono più numerosi di quelli rossi, perché i rossi sono più stabili per natura (grazie ai tannini). Un vino statunitense certificato biologico non durerà a lungo, quindi gli acquirenti dovrebbero acquistare vini biologici più giovani e consumarli rapidamente.