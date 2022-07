Chiusi a scopo cautelativo, da questa mattina, i giardini di piazza San Costanzo nel centro storico di Sanremo. Sono stati gli agenti della Municipale a intervenire e chiedere la chiusura all’ufficio Beni Ambientali del Comune.

La decisione è stata presa per un grosso ramo di ficus che si è strappa dal tronco, minacciando di cadere. Ora gli operai del comune metteranno in sicurezza l'area verde che vede anche la presenza di un parco giochi per bambini.