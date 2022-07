Sanremo: incidente stamattina in Aurelia Bis, in rianimazione 60enne medico del pronto soccorso di Imperia

E’ purtroppo più grave del previsto l’incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 10 sull’Aurelia Bis a Sanremo, tra San Martino e Bussana.

Un medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Imperia di 60 anni, ha perso il controllo del proprio scooter cadendo a terra e finendo la corsa contro la parete della galleria. Sul posto sono intervenuti volontari della Croce Rossa di Sanremo, che hanno soccorso l’uomo.

Inizialmente il 60enne sembrava avesse subito solo alcune lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale. Al pronto soccorso gli sono stati riscontrati problemi ben più seri e, dopo le prime cure è stato trasferito nel reparto di rianimazione.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo è caduto da solo per cause ancora in via d’accertamento e nessun altro veicolo è stato coinvolto.