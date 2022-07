Sanremo: cade un pezzo di palma tagliata alcuni mesi fa, ciclista sfiorato in via Barabino (Foto)

Transita con la bicicletta in via Barabino a Sanremo e, proprio nel momento in cui sta per immettersi sulla pista ciclabile viene sfiorato dalla caduta un moncone di una palma tagliata alcuni mesi fa.

Il tronco, completamente cavo, non ha più retto il suo peso ed è precipitato sulla strada. Sul posto è' intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per verificare lo stato di pericolo. Gli agenti hanno provveduto a circoscrivere la zona mettendola in sicurezza con una nastratura ed avvisato l'ufficio competente per la rimozione del tronco.