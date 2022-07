Un uomo di 60 anni ha riportato una serie di ferite, per fortuna non gravi, dopo la caduta con il suo scooter, all’interno della galleria sull’Aurelia Bis tra Sanremo e Bussana.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo è caduto da solo per cause ancora in via d’accertamento. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, l’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo e la Polizia Stradale.

Il traffico ha subito qualche rallentamento e l’uomo è stato portato in ospedale a Sanremo.