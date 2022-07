Pattugliamento della Guardia Costiera dove si è inabissato ieri lo yacht: per ora nessun pericolo di inquinamento

Non ci sarebbe nessun pericolo di inquinamento, nella zona compresa tra Capo Nero e Bordighera, dove ieri ha preso fuoco lo yacht ‘Sounjarello’ (QUI), che era in viaggio ieri tra Genova e Cagnes sur Mer.

Dalle prime luci dell’alba le motovedette della Guardia Costiera di Sanremo stanno svolgendo un servizio di pattugliamento per verificare eventuali tracce di inquinamento che, fortunatamente, non sembrano palesarsi. Ovviamente, come anticipato già ieri, l’imbarcazione si è inabissata poco dopo le 17.30 e si è posata sul fondale che, nella zona è di circa 100 metri.

Con l’aiuto di un peschereccio, nel tardo pomeriggio di ieri la Guardia Costiera ha recuperati alcuni pezzi dello yacht che erano rimasti a galla, in modo da evitare pericoli per la navigazione. Al momento non è prevista l’installazione di ‘panne’ anti inquinamento, visto che non ci sono segni di gasolio.

Il comandante dell’imbarcazione, un cinquantenne francese, è stato particolarmente fortunato e ieri, dopo le prime cure all’ospedale di Sanremo è stato dimesso. Per lui un lievissimo stato di intossicazione. Le pattuglie della Guardia Costiera proseguiranno i controlli della zona dove lo yacht si è inabissato per tutta la giornata.