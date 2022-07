Intervento di un mezzo speciale per evitare l'inquinamento dove è ieri affondato lo yacht bruciato (foto e video)

Intervento in atto, nella zona in cui è affondato ieri lo yacht ‘Sounjarello’ (QUI), che era in viaggio ieri tra Genova e Cagnes sur Mer. Sul posto stanno lavorando le motovedette della Guardia Costiera e l’unità ‘Ugo Casa’, un mezzo specializzato nelle operazioni di disinquinamento.

Il lavoro che viene svolto in queste ore riguarda la rimozione di alcuni pezzi di vetroresina che sono venuti a galla dopo l’affondamento dell’imbarcazione e la sistemazione di alcune ‘panne’ per evitare che il gasolio emerso nel corso delle ultime ore, possa finire a riva.

Secondo il personale della Guardia Costiera al momento la situazione è sotto controllo e non vengono segnalati gravi problemi di inquinamento. Il lavoro proseguirà anche nelle prossime ore.