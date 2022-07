Imperia: aggressione a una autista della Rt, il sindacato Usb "Servono più controlli da chi è preposto!"

Il sindacato USB nell'esprimere piena solidarietà alla collega aggredita vigliaccamente (la notizia QUI), dopo aver chiesto ad un utente di mettere la mascherina, ribadisce per l'ennesima volta la necessità di controlli da parte di chi ne è preposto.

“La totale inerzia della direzione e delle istituzioni – evidenzia il sindacato - nei confronti dei lavoratori è imbarazzante, il personale dovrebbe essere tutelato e non abbandonato al caso. Siamo soli a gestire un problema serio, l'unica cosa che la direzione ha saputo fare nei giorni scorsi è esporre il personale viaggiante a ulteriori rischi di infezione togliendo le fettucce che almeno mantenevano la distanza con l'utenza”.

“Le istituzioni – terminano il segretario Maurizio Rimassa e il coordinatore Alessandro Capitini - come Provincia e Prefettura devono attivarsi almeno con dei controlli. Non è la prima volta e purtroppo non sarà neanche l'ultima, le discussioni con l'utenza sono decine e all'ordine del giorno”.