Coronavirus: calano i nuovi casi in provincia, scendono anche il tasso di positività e i ricoveri

Oggi cala il numero dei nuovi casi rispetto a ieri, ma il quoziente tra positivi e numero di tamponi ci consegna un tasso di positività stazionario. Scendono anche i ricoveri nella nostra provincia mentre salgono in regione.

Sono 2.562 i nuovi casi, dei quali 327 in provincia di Imperia, 451 in quella di Savona, 1.415 a Genova e 365 a La Spezia. In regione Liguria sono stati effettuati 9.995 tamponi, dei quali 1.590 molecolari e 8.405 antigenici, per un tasso di positività al 25,63%, in lieve calo rispetto a ieri.

In Asl 1 Imperiese continuano a calare i ricoverati dopo i rialzi dei giorni scorso: oggi sono 32, tre in meno di ieri e sempre uno (come ieri) in terapia intensiva. Calano anche su base regionale dove sono 374, quattro in più di ieri, dei quali 11 (+1) in terapia intensiva.

Oggi si registrano tre morti in regione, tra i quali uno nella nostra provincia, una donna di 90 anni. Sempre in salita i pazienti in isolamento domiciliare: oggi sono 22.351, ovvero 826 in più di ieri.

Sotto il bollettino completo