Taggia: marciapiedi dissestato a causa del passaggio delle auto, intervento del Comune in via Mameli

A Taggia sono in via di completamento i lavori di sistemazione del marciapiedi di via Mameli. Il camminamento è noto perchè si trovava in pessime condizioni.

Il problema? Non sarebbe stata tanto l'usura nel tempo quanto l'uso come posteggio dell'area privata adiacente. Questa lingua di terra, sopra il parcheggio di Palazzo Spinola, una volta ospitava un distributore di benzina, pertanto non è comunale come molti erroneamente pensano. Nonostante da anni questo spazio venga usato da tutta la comunità tabiese come se fosse una appendice del parcheggio sottostante. È proprio il viavai delle auto ad aver creato un dissesto del marciapiedi tale da renderlo potenzialmente pericoloso.



Il passaggio pedonale viene oggi ripristinato dall'ufficio lavori pubblici. Una soluzione attesa da tempo dalla popolazione tabiese che a più riprese aveva segnalato il problema. L'assessore Espedito Longobardi si è interessato per porvi rimedio in tempi rapidi e prima che qualcuno potesse farsi male.