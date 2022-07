Taggia: Lorenzo Rossi campione di judo, una targa da Regione Liguria per i meriti sportivi

Serata di festa ieri al Judo Club Sakura di Arma di Taggia dove Regione Liguria ha consegnato una targa di benemerenza al judoka Lorenzo Rossi. Per l'occasione erano presenti l'assessore regionale Gianni Berrino che ha fatto le veci anche della collega allo sport, Simona Ferro. Per l'amministrazione comunale non mancavano il vicesindaco Espedito Longobardi e l'assessore Laura Cane. Ha partecipato anche il delegato provinciale del CONI, Alessandro Zunino.

Abbiamo più volte parlato di Lorenzo Rossi per gli importanti risultati conquistati a livello nazionale. Il riconoscimento da parte di Regione arriva in quanto Rossi è campione italiano categoria Juniores Maschile over 100Kg di Judo.