Ha preso possesso del suo ufficio questa mattina il nuovo Dirigente del Comune di Sanremo, Linda Peruggi. Assessore del Comune di Santa Margherita Ligure, si occuperà di Patrimonio, verde, ambiente e attività produttive che saranno lasciate da Danilo Burastero.

Si tratta di un inserimento importante per il Comune matuziano, in vista dei progetti che verranno affrontati a breve, in particolare per il Pnrr.