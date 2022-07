Coronavirus: al via lunedì prossimo le modalità delle vaccinazioni per la quarta dose agli over 60

Le modalità delle vaccinazioni per la quarta dose, per le categorie over 60 prenderanno il via da mezzogiorno di lunedì prossimo.

Si potrà accedere alla prenotazione attraverso tutti i canali (Cup, farmacie, prenotavaccino.regione.liguria.it). Da martedì prossimo si potrà accedere alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti Coronavirus negli hub delle cinque Asl liguri, nelle farmacie che effettuano il servizio e attraverso i medici di medicina generale.

Pertanto fino a quella data l'accesso libero ai centri vaccinali (ovvero senza prenotazione) è sempre possibile per eseguire prime, seconde, terze e quarte dosi (over 80 e ultravulnerabili over 60). Per le vaccinazioni pediatriche, dai 5 agli 11 anni, l'accesso è su prenotazione.

Pertanto i centri vaccinali sono così suddivisi: - Taggia presso locali stazione ferroviaria, ogni mercoledì dalle 8 alle 14; - Imperia presso locali Palasalute, ogni giovedì dalle 14 alle 19; - Bordighera presso palazzina ex SPDC , ogni venerdì dalle 9 alle 14.