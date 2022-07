Calcio: un attaccante argentino per l'Imperia, ingaggiato Ignacio Lucas Varela ex Derthona e Vado

L’Imperia ha ingaggiato l’attaccante Ignacio Lucas Varela, che firmerà il suo contratto con la società neroazzurra una volta tornato dall'Argentina dove si trova attualmente.

Nato il 20 luglio 1990 a Buenos Aires, Varela è una classica prima punta da area di rigore. Forte nel gioco aereo, complice i suoi 188 centimetri di altezza, e in quello di sponda. La sua carriera inizia in patria con le maglie di Club Ferro Carril Oeste e Colegiales rispettivamente nella seconda e terza serie argentina. Poi il passaggio alla A colombiana con il Llaneros.

A portarlo in Italia è il Derthona con cui disputa parte del campionato di Serie D 2015/2016 con 17 presenze e 7 gol in pochi mesi di permanenza. Da qui nuove esperienze all'estero nella serie A croata, con l'Nk Istra Pola, e in quella maltese con il Floriana. Dal 2019 torna in Italia e indossa le maglie di Vado, Gelbison Vallo della Lucania, nuovamente Derthona e San Giorgio. In carriera conta 212 presenze e 46 marcature.