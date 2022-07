Calcio, la Sanremese cambia pelle: sulla trequarti in arrivo anche Luca Marchisone

La Sanremese sta cambiando pelle, rinnovata dalla cintola in su. E nelle prossime ore è attesa la chiusura di un altro colpo sul fronte offensivo: si tratta del classe 2001 Luca Marchisone, lo scorso anno al Bra.

Un acquisto già ventilato nei mesi scorsi quando, dopo il playoff casalingo contro i braidesi, la dirigenza ed il giocatore si scambiarono i contatti per quello che, già allora, era qualcosa più che un interessamento.

Marchisone è un centrocampista offensivo che, nonostante i soli 21 anni, ha già collezionato 71 presenze con 12 reti in Serie D e tutte con la ormai ex maglia giallorossa. La rivoluzione di Giannini sta avvenendo proprio tra centrocampo ed attacco, zona dove orbita il prossimo acquisto.

Nei giorni scorsi, dopo Aperi, la Sanremese ha ufficializzato anche il centrocampista Giuffrida, sempre dal Vado, ed il trequartista, scuola Catania, Alessio Rizzo che, con i due prima citati, formerà una folta colonia etnea all'interno della squadra.

Il centrocampo dunque è in fase di definizione ma si attende ancora qualche nome. Anche perché hanno salutato due giocatori importanti della scorsa stagione come Diego LaRotonda, passato in Serie C al Renate (quarto nel girone A nell’ultimo torneo), e Daniel Gemignani, ufficializzato dalla Adriese.