Calcio: alla Sanremese arriva l'attaccante Luca Marchisone

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/23 dell’attaccante Luca Marchisone.



Nato a Cuneo il 26 aprile 2001, alto 1.78 per 70 kg, Marchisone è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha giocato nella Berretti del Cuneo e del Torino e poi ha vestito per tre anni in D la maglia del Bra, mettendo a segno 13 gol in 71 presenze. È un esterno d’attacco che può essere impiegato preferibilmente a sinistra, ma può fare anche la seconda punta e all’occorrenza il trequartista.



“Arrivare a Sanremo è motivo per me di grande soddisfazione – spiega Marchisone – la Sanremese mi aveva cercato già a gennaio, poi sono rimasto a Bra. Dopo la semifinale play off sono ripartiti i contatti con la dirigenza biancoazzurra e sono davvero contento che si sia raggiunto l’accordo. A Bra sono stato molto bene, ringrazio tutti perché nei 3 anni con il club giallorosso sono cresciuto molto. Adesso spero di fare ancora meglio in una piazza che ambisce al salto di categoria e che già quest’anno ha disputato una stagione molto intensa ed importante. Sono un attaccante che ama giocare sulla sinistra, ma se il mister vuole posso fare la seconda punta o il trequartista. Ho grande stima dei calciatori matuziani che ho affrontato in questi anni, mi hanno sempre colpito la tecnica di Gagliardi e la forza e la determinazione di Bregliano. Prometto ai miei nuovi tifosi il massimo impegno, sono sicuro che insieme ci divertiremo“.