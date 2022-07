Calcio a 5: bronzo della Misericordia alle finali nazionali Under 14, Cetrulo "Bellissimo ricevere i complimenti di tutti"

Dopo quattro giorni di partite belle ed intense, la squadra di calcio a 5 dell’ Istituto Nostra Signora della Misericordia ha raggiunto il terzo posto alle Finalissime Nazionali 5 CSI Under 13. L’evento, svoltosi a Cesenatico (dal 6 al 10 luglio), ha visto sfidarsi le sei formazioni che avevano vinto i rispettivi campionati Interregionali.

Dietro alla prestigiosa medaglia di bronzo c’è il meticoloso, ed impegnativo, lavoro quotidiano di Massimo Cetrulo, colonna dell’istituto di via Verdi, che ha saputo far crescere il gruppo, nel corso del ciclo scolastico, nonostante anche le difficoltà legate al Covid. Come ci aveva spiegato qualche settimana fa.

“E’ impossibile raccontare tutto questo, è impossibile raccontare i loro sguardi, la loro felicità, i loro pianti. E’ qualcosa che porterò dentro di me per sempre. Grazie ragazzi siete il mio orgoglio” ha scritto il segretario-allenatore sul suo profilo Facebook ed ha anche raccontato: “E’ stato davvero bello perché abbiamo ricevuto i complimenti di tutti gli addetti ai lavori: sia per il gioco espresso che per il nostro comportamento.”

Istituto Nostra Signora della Misericordia ha giocato quattro partite in terra romagnola. Dopo aver battuto 7-2 la compagine napoletana e 4-3 una selezione capitolina, ha ceduto 8-6 contro la squadra proveniente da Catania (affiliata peraltro all’Atalanta). Una semifinale combattuta fino all’ultimo pallone con la formazione imperiese che recrimina per un rigore sbagliato ed un paio di pali colpiti nel momento decisivo.

Nella finalina, disputata a Cervia, i ragazzi di Cetrulo hanno avuto ragione del Regina Pacis, di Roma, con un roboante 4-0 grazie alla doppietta su punizione di capitan Milazzo, al gol su rigore di Amoretti ed al contropiede vincente di Bessone. Senza tralasciare le prestigiose parate dell’estremo difensore Davide Nano.

L’organico era composto da Davide Nano, come detto tra i pali, da capitan Jacopo Milazzo, poi Noè Amoretti, Nikolà Bessone, Francesco Lanteri, Matteo Ameglio, Massimo Vander, Stefano Pastorino e Daniele Ghisalli. Inoltre erano aggregati al gruppo: Giacomo Agrofoglio e Lukà Bessone.