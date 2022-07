Venerdì prossimo il concerto a Borghetto Santo Spirito: oggi l'intervista a Maurizio Soleri su Radio Onda Ligure

Intervista a Maurizio Solieri, per decenni chitarrista e compositore di Vasco Rossi, questa mattina su Radio Onda Ligure 101.

Solieri, che ha da poco pubblicato il suo nuovo album ‘Resurrection’, sarà in concerto venerdì prossimo alle 21.30 in piazza Pelagos a Borghetto Santo Spirito per l'evento ‘Rock per l’autismo’ il cui ricavato sarà devoluto ad associazioni che si occupano di fornire aiuto e sostegno agli autistici.

L'intervista andrà in onda oggi alle 11.45 nel programma condotto da Maurilio Giordana.