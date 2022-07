Taggia: lunedì 18, 'Omaggio alla musica da film' con la banda Pasquale Anfossi

Lunedì 18 Luglio, alle 21, nel Centro Storico di Taggia in occasione dei festeggiamenti di S. Maria Maddalena si terrà il concerto della Banda Pasquale Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo. "Omaggio alla Musica da Film", questo il nome della serata a ingresso libero.



"Sarà un piacevole itinerario attraverso brani di colonne sonore famose ispirate alla musica da film, creando un connubio di memoria fra cinema e musica" - assicurano gli organizzatori.



Questo il programma dell'evento:



- Ennio Morricone: “c'era una volta in America, il buono il brutto e il cattivo, l'estasi dell'oro”.



- Walt Disney: “marcia di Topolino, it's a small world, supercalifragil”.



- Washington Post:dal film “Squilli di primavera” 1952.

- Colonel Boogye: dal film “Il ponte sul fiume Kwai” 1957

- Gianni Morandi in concerto:dal film “in ginocchio da te” 1964

- Omaggio a Fabrizio De Andrè (trascrizione M° F. Brezzo): dal film “Principe libero”2018