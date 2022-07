Sciacarée a Mendatica: camosci al tramonto, cucina bianca, civiltà delle malghe, passeggiate a piedi e in MTB

Cresce un week-end dopo l’altro l’interesse su Sciacarée, il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.

Dopo Cosio d’Arroscia, Montegrosso Pian Latte e Rezzo, l’evento che promuove le attività outdoor dei paesi del Parco arriva nel prossimo fine settimana a Mendatica, sentinella della catena delle Alpi Liguri, adagiata in lunghezza ai piedi del Monte Frontè e bagnata dall’Arroscia e dalle sue cascate. È un borgo dove la storia si fonde ancora con le tradizioni dei suoi abitanti: un popolo votato alla pastorizia e abituato a vivere nelle malghe. Tradizioni che sopravvivono ancora oggi grazie all’istituzione di tre punti museali: il Museo Etnografico, con la casa del pastore e le vecchie prigioni, la Sala delle Carte e il Laboratorio Naturalistico “Museo degli Uccelli”. Bellissime le Chiese, tra cui la Parrocchiale barocca dei SS. Nazario e Celso con una statua del Maraglino e il tabernacolo quattrocentesco.

Anche per Mendatica il programma degli eventi di Sciacarée è molto intenso, articolato ed affascinante: sabato tutto il programma si svolge in paese (iniziazione alla MTB con piccola escursione, mini trekking con gli asinelli per adulti e bambini nei boschi intorno al paese, laboratori “Mani in pasta” di cucina bianca, visite culturali, concerto notturno del violinista ucraino Voldymyr Baran) ad eccezione dell’affascinante passeggiata Camosci al tramonto, che prevede il trasferimento al Redentore, sul Monte Saccarello; domenica invece Sciacarée si trasferisce a Valcona Sottana, per vivere una giornata nella civiltà delle malghe, passeggiate e escursioni in MTB alla scoperta delle tradizioni e dei sapori della cucina bianca, con visite guidate.

Come sempre, la proposta è estremamente articolata ed è indirizzata non solo agli appassionati della montagna e dello sport, ma soprattutto a chi vuole passare un week-end o una giornata o anche solo una serata all’insegna della natura, della biodiversità, della condivisione, della comunità.

Da evidenziare che è consentito il bivacco, sia a Mendatica che a Valcona Sottana. Le persone o famiglie possono decidere se montare le proprie tende o quelle proposte dalla Pro Loco (locazione della tenda a cura della Pro Loco 5,00 € cad.). Sotto il programma completo di Sciacarée, sabato e domenica prossimi a Mendatica.

SABATO 16 LUGLIO

Gita turistica nel borgo di Mendatica

Ritrovo a Imperia FS ore 9:30.

Descrizione della visita: Visita al centro storico e musei.

Evento gratuito a cura del Parco delle Alpi Liguri. Numero massimo 18 persone.

Prenotazioni: Raffaella Asdente +39 338 691 3335

Ore 9:30

Piazza Roma

Iniziazione alla MTB con piccola escursione.

Con Sandro Rossignoli Guida MTB. Tracciato semplice preceduto da un briefing di avvicinamento alla bici. Durata 1 ora.

Evento a pagamento 10,00 €. Prenotazione obbligatoria. Minimo 6 persone. Massimo 12 persone.

(i ragazzi si portano la loro bici, fino a 14 anni. Gli adulti possono noleggiare).

Solo e-Bike. Solo 11 affittabili. Noleggio bici 20 €.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 10:00

Piazza Roma

Mini-trekking per adulti e bambini.

Percorsi con gli asinelli, nei boschi intorno al paese.

Attività di Play-PET. Durata ore 3.

Comprende visita a Agriturismo Il Castagno e all’artigiano Gianfranco Sciandini (cavagni, canestri in legno di castagno e nocciolo).

Minimo 5 persone. Massimo 15 persone.

Evento a pagamento € 10. Prenotazione obbligatoria.

Dalle ore 9:00

Piazza Roma

Pranzo al sacco a base di prodotti tipici.

Bercolla du Pastù (zaino monospalla dei pastori).

Picnic di cucina bianca, con due torte salate di verdura, pane e formaggio, dolce, acqua.

A pagamento 12 €. Prenotazione obbligatoria.

A cura di Pro Loco o Cooperativa (incasso sul posto con ricevuta)

Ore 10:00

Piazza Roma

Mani in pasta

Lavorazione tradizionale e modalità di esecuzione di piatti della Cucina bianca.

Laboratorio con interazione. Sugeli e altre paste della Cucina bianca tradizionale.

Evento gratuito. Senza prenotazione.

Ore 15:00

Piazza Roma

Iniziazione alla MTB con piccola escursione.

Con Sandro Rossignoli Guida MTB. Tracciato semplice preceduto da un briefing di avvicinamento alla bici. Durata 1 ora.

Evento a pagamento 10,00 €. Prenotazione obbligatoria. Minimo 6 persone. Massimo 12 persone.

(i ragazzi si portano la loro bici, fino a 14 anni. Gli adulti possono noleggiare).

Solo e-Bike. Solo 11 affittabili. Noleggio bici 20 €.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 15:00

Piazza Roma

Mani in pasta

Lavorazione tradizionale e modalità di esecuzione di piatti della Cucina bianca.

Laboratorio con interazione. Sugeli e altre paste della Cucina bianca tradizionale.

Evento gratuito. Senza prenotazione.

Ore 16:00

Piazza Roma

Visita culturale a Santa Margherita affreschi di Guido da Ranzo

Chiesa Parrocchiale

Museo Civiltà delle Malghe

Evento gratuito. Prenotazione.

Ore 16:30

Piazza Roma

Iniziazione alla MTB con piccola escursione.

Con Sandro Rossignoli Guida MTB. Tracciato semplice preceduto da un briefing di avvicinamento alla bici. Durata 1 ora.

Evento a pagamento 10,00 €. Prenotazione obbligatoria. Minimo 6 persone. Massimo 12 persone.

(i ragazzi si portano la loro bici, fino a 14 anni. Gli adulti possono noleggiare).

Solo e-Bike. Solo 11 affittabili. Noleggio bici 20 €.

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 18:00

Camosci al tramonto

Ritrovo a San Bernardo di Mendatica.

Trasferimento al Redentore (Monte Saccarello), passeggiata in cresta per avvistamento camosci al pascolo e eventuali altri animali selvatici. Cena al Rifugio La Terza. Rientro sotto le stelle con le frontaline. Durata: 4 ore. Evento a pagamento 30,00 €, compresa cena al Rifugio.

Prenotazione obbligatoria. Minimo 6 persone. Massimo 25 persone.

Consigliato: scarpe da trekking, torcia/frontalino, acqua, poncho.



Ore 22:00

Sagrato della Chiesa Parrocchiale

Piccolo concerto del violinista ucraino Volodymyr Baran.

Direttore artistico del Malta International Music Competition.

Diplomato alla Scuola Superiore di Musica di Sion, Ecole Supérieure de Musique de Sion, allievo di Tibor Varga; Diplomato alla Accademia Musicale di Stato di Leopoli; Università di Musica e Teatro di Berna.

Evento gratuito.

DOMENICA 17 LUGLIO

Trekking con Ludovico Ramella GAE

Valcona Soprana e Bosco delle Navette

Ritrovo a Imperia FS ore 7:45.

Durata 4h. Dislivello: 300 mt.

Evento gratuito a cura del Parco delle Alpi Liguri. Numero massimo 18 persone.

Prenotazioni: Ludovico Ramella +39 334 854 8817

Ore 10:00

Valcona Sottana (Frazione di Mendatica)

Vivere la civiltà delle malghe. Passeggiata a cura della Pro Loco di Mendatica alla scoperta delle tradizioni e dei sapori della cucina bianca, tra le malghe di Valcona Sottana e Valcona Soprana. Durata: 3h00.

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria.

Consigliato: scarpe da trekking, cappellino, acqua, poncho.

Ore 10:00

Valcona (Frazione di Mendatica).

Escursione in E-MTB, con Sandro Rossignoli guida MTB.

Valcona - Valcona Sottana - Le Salse - Colletta - Margaria Binda - Giro delle Navette

Evento a pagamento 12,00 €. Prenotazione obbligatoria. Minimo 6 persone. Massimo 12 persone.

Solo e-Bike. Solo 11 affittabili.

Noleggio bici 30 €.

(i ragazzi si portano la loro bici, fino a 14 anni. Gli adulti possono noleggiare).

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 13:00

Valcona Sottana (Frazione di Mendatica)

Degustazione di cucina bianca.

A cura della Pro Loco di Mendatica

Evento a pagamento 15,00 €. Prenotazione obbligatoria.



Ore 15:00

Valcona (Frazione di Mendatica).

Escursione in E-MTB, con Sandro Rossignoli guida MTB.

Valcona - Valcona Sottana - Le Salse - Colletta - Margaria Binda - Giro delle Navette

Evento a pagamento 12,00 €. Prenotazione obbligatoria. Minimo 6 persone. Massimo 12 persone.

Solo e-Bike. Solo 11 affittabili.

Noleggio bici 30 €.

(i ragazzi si portano la loro bici, fino a 14 anni. Gli adulti possono noleggiare).

Consigliato: abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 15:30

Valcona Sottana (Frazione di Mendatica).

Visita guidata alla malga di Valcona Sottana.

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria.

Consigliato: scarpe da trekking, cappellino, acqua, poncho.

Sciacarée è un’iniziativa promossa con le risorse del progetto Alcotra Mito 5 “Esperienze Outdoor” che si svolge dal 25 giugno al 7 agosto a Cosio d’Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica, Rezzo, Pigna, Rocchetta Nervina, Triora, le sette località del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Sette località, sette week-end, quattordici date, un centinaio di eventi, buona parte dei quali gratuiti, che si concluderanno con il Trekking delle Alpi Liguri. Sciacarée è il nome in brigasco della Catena del Saccarello, le più alte montagne della Liguria.

Per ogni località, per ogni week-end – con la collaborazione delle Amministrazioni comunali, delle Pro Loco, dell’Ente Parco, dei privati – Sciacarée è un calendario di eventi: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di rilassamento, musica, attività per bambini e famiglie, per consentire a chiunque di venire nelle località del Parco a provare le esperienze outdoor. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di esperienze che vengono ripetute continuativamente durante l’anno, programmate o su richiesta, che l’escursionista, la famiglia, il turista, può organizzare a proprio piacimento. Il tutto è facilmente raggiungibile dalla costa, le località del Parco Naturale Regionale Alpi Liguri sono veramente a due passi dal mare.

Il programma di Sciacarée si sviluppa secondo il calendario seguente: