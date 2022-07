Bordighera: dal 5 al 7 agosto ai giardini Lowe torna dopo due anni la rassegna ‘D’Autore e d’Amore’

L’associazione Culturale Musicale ‘Aspettando Godot’ riprende a Bordighera il grande percorso interrotto nel 2020 e 2021 presentando la 7a edizione della Rassegna ‘d’Autore e d’Amore’. L’associazione è titolare del format, marchio e copyright di questa manifestazione che tanto successo ha riscosso fin dal suo debutto avvenuto nel 2014 a Bordighera, riuscendo a coinvolgere un folto pubblico di appassionati, proveniente anche da oltre Regione.

Anche in questa occasione e in perfetta coerenza con le finalità contenute proprio Statuto, proporrà artisti che fanno parte della Storica Canzone d’Autore e Progressive. Ormai diventata di portata nazionale, in un crescendo di straordinario di consensi di critica e pubblico nel suo percorso fin qui, la Rassegna ‘d’Autore e d’Amore’ non contempla musica di facile consumo.

La manifestazione è realizzata ancora una volta grazie al sostegno del Comune di Bordighera, nuovamente pronto ad affiancare l’associazione organizzatrice per dare spazio alla Cultura, sia pur in ambito prettamente musicale. Per rendere la manifestazione all’altezza delle edizioni precedenti, con altrettanto coraggio l’associazione ‘Aspettando Godot’ ha contribuito fortemente con risorse proprie che esulano dal sostegno istituzionale.

Tutte le passate edizioni della ‘Rassegna d’Autore e d’Amore’ di Bordighera hanno beneficiato del patrocinio della Regione Liguria e Provincia di Imperia, e così sarà anche per questa edizione che si svolgerà nella tradizionale e suggestiva location dei Giardini Lowe il 5, 6 e 7 agosto.

(Sotto il programma completo)