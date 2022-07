Bordighera: da giovedì via alla rassegna musicale Touscouleurs, quest'anno cambia la location

"Touscouleurs", l’ormai classica rassegna di musica etnica dell’estate di Bordighera, cambia ambientazione: per questa edizione 2022 gli spettacoli si terranno infatti sul grande palco dei giardini Lowe e non più all’arena della Scibretta.



"Quattro suggestivi itinerari sonori per scoprire ritmi, melodie e sfumature della world music. - ricordano dal Comune - Confermati gli appuntamenti, tutti con inizio alle ore 21.30: giovedì 14 luglio, Filippo Gambetta Trio; domenica 17 luglio, Antonio Lizana; giovedì 21 luglio, I Radicanto; domenica 24 luglio, Bandakadabra".