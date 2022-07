Vallecrosia: scontro tra una betoniera e uno scooter, donna di 61 anni finisce in ospedale a Pietra Ligure

Incidente stradale, questo pomeriggio in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia. Secondo una prima ricostruzione, una betoniera ha centrato lo scooter sul quale viaggiava una donna di 61 anni.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Azzurra e una della Rossa di Ventimiglia. La donna ha riportato gravi ferite ed è stato chiesto l’ausilio dell’elicottero ‘Grifo 1’.

Atterrato a Bordighera il velivolo ha trasportato la donna in ospedale a Pietra Ligure. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato un trauma cranico e una serie di contusioni.