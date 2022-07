Taggia: è durata poco la 'tregua' per la discarica abusiva a Beuzi, "La situazione rischia di peggiorare"

"È durata poco la pulizia...", ci raccontano con amarezza da Beuzi , sulle alture di Taggia, in merito alla discarica abusiva nata intorno alla batteria di cassonetti per la raccolta della spazzatura. Bidoni che dovrebbero servire esclusivamente la comunità tabiese e invece vengono utilizzati da chiunque, anche da chi arriva dal vicino comune di Sanremo.

Ad oggi un televisore e altre suppellettili hanno fatto capolino fuori dai cassonetti. "Sì ma al di là di questo, sono già quasi tutti pieni e non penso che li possano aver riempiti solo le persone che vivono a Beuzi - ci puntualizza un altro abitante - è un bel problema per chi invece dovrebbe aver diritto a usare questi cassonetti e non può. Siamo costretti a tenerci la spazzatura in casa. Non è giusto".

Oggi la raccolta avviene una volta alla settimana ma se questa batteria di cassonetti viene utilizzata anche da chi non è di Taggia o da chi arriva dalla costa, appare chiaro che potrebbe non essere sufficiente. "Al di là delle soluzioni prospettate dal Comune come deterrente per gli abbandoni (fototrappole e almeno un punto luce ndr), servirebbe rivedere il sistema di raccolta. Speriamo che questa ulteriore segnalazione non resti inascoltata e si proceda quanto prima perchè così non si può andare avanti" - concludono da Beuzi.