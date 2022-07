In arrivo la 'canicola' di luglio: temperature all'insù ma nella nostra provincia non ci saranno i 40 gradi della pianura

40 gradi si o no? Da alcuni giorni la maggior parte dei previsori del tempo nazionali parlano dell’arrivo di una forte ondata di calore, il cui culmine sembra si collochi tra domenica e lunedì. Come sempre la nostra zona, che sarà comunque colpita e che vedrà un sensibile aumento delle temperature, sarà più temperata grazie alla sua posizione e alle possibili brezze marine.

In questi giorni la situazione è stata decisamente migliore di altre zone d’Italia, grazie alla ‘componente’ atlantica che fronteggia quella sub-tropicale e che quindi mantiene un tasso di umidità confortevole con temperature, soprattutto le minime, molto più accettabili.

Per quanto riguarda i prossimi giorni Arpal non si sbilancia ancora sui valori veri e propri delle temperature, soprattutto sulla costa dove le brezze potrebbero alleviare la calura tropicale in arrivo. Intanto è confermato nel periodo tra oggi pomeriggio e giovedì l’aumento delle temperature non ancora eccessivo. Venerdì la colonnina di mercurio si fermerà per alcune ore, con qualche lieve abbassamento ma, da sabato a lunedì arriverà la vera ‘canicola’ che porterà temperature decisamente superiori alla media di metà luglio.

I 40 gradi, e forse più, si potranno raggiungere in Pianura Padana, tra Piemonte, Lombardia ed Emilia mentre la nostra provincia potrà registrare picchi elevati nell’entroterra. Impossibile, al momento, fare una previsione precisa ma sicuramente in alcune zone dell’entroterra si arriverà a 35/36 gradi mentre sulla costa arriveranno al massimo a 30/32.

Ci sarà anche l’aumento considerevole dell’umidità e, quindi, la sensazione di caldo sarà elevata. Oggi possiamo quindi goderci gli ultimi momenti di clima temperato, con le temperature minime di questa notte che, nell’entroterra hanno costretto molti a dormire con la ‘copertina’ visto che si è arrivati fino ai 13,4 gradi di Pornassio, passando dai 13,7 di Pigna, 14,5 a Verdeggia, 15,8 a Pieve di Teco, tra 16,2 e 17 a Triora, Apricale, Rocchetta Nervina e Borgomaro. Leggermente più alte le minime negli altri centri, con quelle più alte a Imperia e Ventimiglia (21,8) e con Sanremo a 23,3.

Per quanto riguarda le massime, al momento le più alte sono nell’entroterra: Dolcedo 28,6, Borgomaro e Airole 28,5. Prepariamoci quindi a ‘boccheggiare’, soprattutto domenica e lunedì prossimi ma con temperature e picchi di umidità inferiori alle pianure e qualche momento di tregua. Inutile sottolineare la totale assenza di piogge in previsione per i prossimi giorni.