Sanremo: 14 luglio e iniziative per i francesi, i combattenti e reduci "Bene ma non dimentichiamo il 4 novembre"

"Soprattutto in un momento storico travagliato come quello attuale. Infine, sottolineiamo, che il caso vuole che anche dal punto di vista di promozione turistica, il 4 novembre quest’anno cadrà di venerdì, motivo per cui si potranno effettuare delle campagne di comunicazione in grado di intercettare connazionali e non, per venire a trascorrere un “week end lungo” a Sanremo attratti anche dalla nostra festa. In questo caso si unirebbero principi per noi fondamentali con le pur necessarie esigenze di destagionalizzazione del turismo, attirando ospiti in un periodo in cui le presenze sono più limitate rispetto a luglio. Chiaramente quest’ultimo non è l’obiettivo di questa associazione" - conclude il presidente Sparago.