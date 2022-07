Ospedaletti: ha riaperto il 'Parcheggio del Mare', "Raddoppiati i posteggi sul lungomare"

Da sabato ha riaperto il 'Parcheggio del Mare' a Ospedaletti. Il posteggio era chiuso e pressoché abbandonato da circa una decina d'anni. La struttura con ingresso e uscita in via Cavalieri di Malta, di fianco al centro culturale La Piccola, è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 24 e può ospitare 156 vetture ed una ventina di moto o scooter.



Si tratta di posti al coperto che offrono riparo dalle intemperie o dal caldo torrido di questa estate.Per anni, il parcheggio è stato parzialmente allagato ma ora è stato messo in sicurezza attraverso alcuni interventi di bonifica effettuati su mandato dell'amministrazione comunale del sindaco Daniele Cimiotti. La particolarità del posteggio è sicuramente l'accesso pedonale che consente di arrivare direttamente alle spiagge che in linea d'aria distano una ventina di metri.



"Per il momento, il pagamento avviene manualmente tramite personale dedicato sempre presente nelle ore di apertura. Le tariffe fissate sono di 1,80 euro l'ora o frazione di essa, oppure 7,50 euro la mezza giornata, oppure 12,50 euro l'intera giornata. - ricordano dal Comune - Grazie all'apertura del 'Parcheggio del Mare', Ospedaletti vede più che raddoppiati i posteggi disponibili sul suo litorale che passano da 169 a 350. Ii successivi interventi permetteranno di aumentare i posti a disposizione".