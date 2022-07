Con CNA le analisi del sangue e gli esami di laboratorio sono più semplici e convenienti grazie ad ACAD

Le analisi del sangue e gli esami di laboratorio sono strumenti di prevenzione fondamentali per tenere sotto controllo, in modo completo, il proprio stato di salute e per ridurre il rischio di sviluppare condizioni patologiche, identificandole precocemente.

CNA Imperia, sempre attenta al benessere dei propri associati, per concorrere all’obiettivo della massima tutela della salute, si concentra dunque sul garantire prestazioni e servizi dedicati a imprenditori, cittadini e pensionati associati, attraverso una nuova scontistica in convenzione con i laboratori ACAD loro dedicata: uno sconto del 50% sull’effettuazione di esami chimico-clinici.

I centri ACAD offrono una gamma completa di analisi ed esami presso i laboratori siti su tutto il territorio provinciale:

- a Sanremo, in Via Matteotti 34 - dal lunedì al venerdì orario 7-10 e il sabato dalle 7 alle 9,30

- ad Arma di Taggia, in via Nino Pesce 26 dal lunedì al venerdì orario 7,30-10

- a Imperia, in Via Monti 3 dal lunedì al venerdì orario 7,30-9,30

- a Ventimiglia, in Via Roma 24 dal lunedì al venerdì orario 7,30-9,30

"L’obiettivo della CNA - dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale della CNA Imperia - da sempre è quella di porsi al fianco delle imprese e dei privati associati attraverso un’organizzazione strutturata e diffusa, un sistema che offre servizi e consulenze personalizzate alle imprese ed ai cittadini, una struttura moderna che fornisce assistenza, informazioni e soluzioni innovative".

"La convenzione con ACAD è l’ulteriore segno che l’Associazione è vicina ai propri imprenditori ed ai cittadini che si avvalgono dei suoi servizi, mettendo in campo energie e nuove risorse per supportarli - continua Vazzano - La CNA è consapevole che saper rispondere con celerità ed efficienza alle tante esigenze che ogni giorno pervengono dal mondo degli imprenditori, dei cittadini e dei pensionati rappresenta, oltre che un aiuto diretto, anche il perno sul quale far girare il successo della nostra associazione e rafforzare la nostra presenza sul territorio".

"Già da tempo - conclude Vazzano - abbiamo messo in atto una serie di importanti iniziative volte a facilitare gli acquisti grazie alle tante convenzioni commerciali stipulate, convenzioni che consentono ai soci CNA di ottenere sconti e facilitazioni in un numero sempre crescente di attività: invitiamo dunque i nostri Associati a cogliere questa nuova importantissima opportunità".