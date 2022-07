Sanremo: zona della marina in mano a bande di ragazzini, lo sconforto di una residente

"C’è in Sanremo un piccolo rione che non tutti conoscono, la strada è costeggiata da giardinetti da cui emana il profumo di gelsomini e di limoni come nella Sanremo di un tempo.

La via, prosecuzione di corso N. Sauro, è accessibile dal ponticello sul torrente San Francesco dietro Conad e la scaletta che immette sulla ciclabile di fronte alla fontana dello Zampillo, l'accesso al mare è chiuso riservato ai residenti.

Proprio un bell’angolo se non fosse da anni ormai rifugio di bande di ragazzini. Quasi ogni condomino ha provveduto dove possibile a porre cancelli al limite delle proprietà, ma la situazione nell'ultimo anno è peggiorata. I giovani arrivano quasi ogni giorno a gruppi anche di dieci e non solo occupano gli accessi dei palazzi disturbando con urla e schiamazzi ma sporcano in ogni modo possibile: scritte sui muri rifiuti di ogni genere anche umani. Se qualcuno osa intervenire, anche solamente fissarli, viene minacciato pesantemente, insultato, riceve sputi o spintoni. Alcuni proprietari di seconde case hanno ritrovato i loro muretti lesionati e imbrattati. Numerose sono state le segnalazioni alle forze dell'ordine da parte di residenti e turisti senza che ciò comportasse alcun cambiamento della situazione. L’esasperazione è tanta perché molti non si sentono sicuri nell'uscire e nel rientrare a casa è necessario prendere provvedimenti e spero che chi è preposto a governare queste situazioni se ne occupi.

Sira De Guglielmi".