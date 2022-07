Sanremo: nel quartiere del 'Polo Nord' i residenti chiedono più presenza delle forze dell'ordine

I residenti del quartiere ‘Polo Nord’ di Sanremo chiedono una maggiore presenza della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine in generale, per controllare quanto avviene quotidianamente.

“Abbiamo più volte chiesto il loro intervento per la costante presenza di ubriachi che vivacchiano sui marciapiedi, bevendo in strada birre in bottiglia schiamazzando senza freno, rendendo impossibile il passaggio delle persone e creando un senso di impunità e di abbandono. A ciò si aggiunge il posteggio selvaggio, in doppia e tripla fila o sul marciapiede, senza che nessuno intervenga. Una strada ad alto traffico vede i pedoni costretti a camminare in mezzo alla strada perché l'unico marciapiede decente di corso inglesi è occupato sistematicamente”.