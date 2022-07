Sanremo: 14 luglio e iniziative per i francesi, lettore critico "Loro festeggiano e commemorano... era meglio scegliere altro giorno"

Un lettore Franco Daniele, critica la scelta dell'amministrazione comunale di Sanremo, di organizzare delle iniziative a tema per accogliere i francesi nel giorno della loro gesta nazionale, il 14 luglio.



"A me l'idea di addobbare a festa Sanremo per il 14 luglio non piace per niente. Non la comprendo. Cosa vuol dire Festa di Accoglienza degli amici francesi? È la loro Festa Nazionale. Il "loro compleanno". Se proprio si vuole fare una Festa Commerciale di benvenuto ai francesi si scelga un'altra data ma non si confonda l'aspetto economico e il desiderio di profitto, con una Festa di Valori fondanti per la democrazia e il popolo francese. Ci sono dei sentimenti, delle emozioni e dei momenti di dolore e gioia che vanno rispettati, senza sotterfugi. Certo i francesi il 14 luglio festeggiano, festeggiano molto e tanto. C'est la Grandeur française. Ma i francesi il 14 luglio ricordano anche e commemorano. Commemorano le vittime civili e militari delle due guerre mondiali e nelle guerre nelle ex colonie africane e asiatiche. Guerre degli anni 50 e 60, con ancora reduci viventi. E i francesi piangono. Piangono le vittime della strage di Nizza. E a Sanremo che fanno? Dicono: venite a Sanremo che vi accogliamo ma mi raccomando spendete tanto".