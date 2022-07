Risalita dei contagi, una lettrice non è d'accordo sulla dismissione delle mascherine

"Buongiorno, scrivo a riguardo dei nuovi casi di risalita della variante Omicron 5 definita molto più contagiosa rispetto alle altre varianti, ormai le mascherine non vengono più messe da nessuno, non sono d'accordo che le abbiano tolte al chiuso… chi ormai risulta positivo con un tampone fatto a casa o fatto dall’Asl in assenza di febbre esce lo stesso. C'è una buona parte di popolazione non vaccinata, le mascherine non sono più obbligatorie, tutti felici, il covid è finito, ma tutto questo è giusto? Poi però parlano di risalita dei contagi e chiusure a settembre e ottobre, vanno presi dei provvedimenti per le attività al chiuso.



Paola".