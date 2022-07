Nuoto giovanile: l’imperiese Federico Bosticco protagonista alle finali regionali di staffette di categoria in vasca lunga

Si sono svolti lo scorso week-end, presso la piscina ‘La Sciorba’ di Genova, le finali del Campionato Regionale di staffette di categoria in vasca lunga che hanno visto i giovani atleti del panorama natatorio ligure confrontarsi in vasca nelle staffette 4x100 stile libero, 4x100 misti e 4x200 stile libero per le categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti.



Importanti risultati sono stati conseguiti dai giovani atleti della società ‘Idea Sport’ di Albenga, seguita a bordo vasca dal tecnico Tiziana Campi, nelle cui fila militano l’imperiese Federico Bosticco (in foto) e il sanremese Emanuele Pandolfi che insieme ai compagni di squadra Ruben Cacciamani e Daniele Vernaleone si sono aggiudicati la medaglia d’argento e quindi il titolo di vice-campioni regionali nella staffetta 4x100 misti categoria Juniores; nella staffetta 4x200 stile Federico Bosticco, Ruben Cacciamani, Daniele Vernaleone e Stefano Aresi, hanno invece conquistato la medaglia di bronzo (nella foto a partire da sinistra Cacciamani, Bosticco, Vernaleone e Aresi). Non da meno è stata la quota femminile della squadra ingauna con la medaglia d’oro e quindi titolo di campionesse regionali nella staffetta 4x100 misti, categoria Ragazzi Femmine, per la staffetta composta da Gaia Alberti, Anna Balbis, Beatrice Zago e Sara Pirrotta.



Terzo gradino del podio e quindi medaglia di bronzo per la staffetta 4x100 stile, categoria Ragazzi Femmine, composta da Sara Pirrotta, Nicole Imbesi, Beatrice Zago e Anna Balbis cui è seguita, nella medesima specialità, ma categoria Juniores Femmine, la medaglia di bronzo per la staffetta composta dalle atlete Emma Balbis, Matilde Riccardi, Sofie Alberti e Camilla Vio.



I risultati conseguiti dagli atleti dell’Idea Sport di Albenga hanno consentito di realizzare un punteggio totale di assoluto rispetto che andrà a sommarsi a quelli che gli atleti ingauni conseguiranno dai piazzamenti che conosceranno nelle finali regionali individuali di categoria in vasca lunga che avranno svolgimento il prossimo week-end sempre presso la piscina ‘La Sciorba’ di Genova a chiudere la stagione natatoria giovanile.