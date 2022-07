Calcio: nuovo portiere per l'Argentina Arma, tesserato il forte 23enne Paolo Ventrice

L’Argentina Arma ha tesserato Paolo Ventrice. Classe ‘99, è un portiere con grande esperienza in categorie superiori come Promozione ed Eccellenza. Un lusso, in Seconda Categoria, permettersi di fare affidamento alle sue qualità nella difesa della porta rossonera.

Ventrice è cresciuto nel settore giovanile del Taggia arrivando all’esordio in prima squadra nel campionato di Promozione. Nella stagione 2018-19 fece il salto di categoria passando in Eccellenza con la maglia dell’Alassio FC, in seguito arrivò la chiamata dell’Ospedaletti dove rimase fino alla scorsa stagione, sempre nel campionato di Eccellenza.