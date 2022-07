Sanremo: giovedì 28 luglio esibizione sul palco di piazza San Siro per 'Mister Pipoli'

Dopo due anni di silenzio musicale dovuto alla crisi sanitaria da Covid torna giovedì 28 luglio alle 21, sul palco di Sanremo in Piazza San Siro, il rocker Giuseppe Pipoli con la band in arte Mister Pipoli. Pugliese di Monopoli (Bari) legato alla Liguria da anni, dopo essere stato eletto personaggio al Talent Up nel 2012 di lì in avanti la sua carriera è stato un susseguirsi di successi e i suoi inediti sono diventati tormentoni a Sanremo.

Ad accompagnare il rocker sul palco allestito per la serata con maxischermo, la band di Voghera (Pavia) composta da 4 grandi professionisti: batteria Andrea Civini, basso Giacomo Lampugnani, tastiere Yuri Domenichella, chitarra Fabio Casali.

Nel programma della serata sarà presentato l'album "Cambio di Rotta", nato nel periodo di crisi sanitaria, canzone rock sul coronavirus che ha totalizzato ad oggi oltre 263 mila visualizzazioni. Un omaggio nel corso della serata alla celebre cantante Rita Pavone con il brano "Datemi un martello" in un arrangiamento rock.