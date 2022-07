Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 22 di stasera per liberare dall'abitacolo della propria auto un uomo di 40 anni finito fuoristrada all'ingresso dell'abitato di Chiusavecchia per cause in corso di accertamento.

Per fortuna nessuna conseguenza per l'autista che ha rifiutato il trasporto al Pronto soccorso dell'ospedale del capoluogo.

L'intervento si è prolungato per permettere ai pompieri di recuperare l'autoveicolo. Sul posto presenti anche gli agenti della polizia.