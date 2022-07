Ancora siringhe nel posteggio delle Torri di Colombo ad Arma di Taggia

Da agosto 2021 a luglio 2022, il problema è ancora ben presente e ciclicamente si trova qualche residuo. Questo posteggio offre diversi angoli riparati per chi fa uso di sostanze stupefacenti e vuole stare lontano da sguardi indiscreti. Da alcuni giorni è presente una siringa in bella mostra, a fianco di tracce di ulteriori consumazioni. Non sono gli unici rifiuti presenti nel posteggio ma questo è quello più grave.