Nuova scuola ad Arma di Taggia: costo delle materie prime alle stelle, i lavori ritardano

Il progetto definitivo è stato approvato alcuni anni fa e quindi con una scheda di costi ben lontana dagli attuali prezzi. Di mezzo c'è il Decreto del Ministero delle Infrastrutture che ha introdotto variazioni sui singoli prezzi dei materiali da costruzione, da un aumento minimo del 8% fino a casi più eclatanti come quello del ferro - acciaio tondo per cemento armato, al 72,25%. Il Comune è dovuto correre ai ripari per rideterminare i costi necessari per la nuova scuola e ora è in corso un nuovo calcolo per capire con precisione quanto effettivamente costerà l'opera e dove recuperare le risorse non previste.