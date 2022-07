La storica comandante dei vigili di Diano Marina Daniela Bozzano consegna alamari e stellette alla collega Genoveffa D’Agostino

Daniela Bozzano, storico comandante dei vigili di Diano Marina, e a suo tempo, primo comandante donna in Liguria, ha consegnato gli alamari e le stellette da comandante a Genoveffa D'Agostino in un simbolico passaggio di testimone, augurando alla collega, che recentemente ha vinto il concorso per comandante a Vallecrosia ma che ha alle spalle una solida esperienza da vice e una lunga carriera densa di successi e soddisfazioni professionali, una “buona strada” e rimanendo sempre “vigile nel cuore”.

La cerimonia si è svolta a Bordighera una serata organizzata dal Sulpl rappresentato da Gianfranco Musimeci.

Con l'occasione è stato fatto il punto della situazione in provincia di Imperia.

Erano presenti i rappresentanti delle sezioni di Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Dolceacqua, Riva Ligure, Dolcedo, Imperia e per l'Anvup, appunto, Daniela Bozzano e Franco Mistretta, entrambi già comandanti a Diano Marina.