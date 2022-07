Sanremo: rifiuti abbandonati a due passi dal centro, la segnalazione da vicolo Chintagna

Il lettore Fabrizio G. segnala un abbandono di rifiuti in vicolo Chintagna a Sanremo.



"Vicolo Chintagna per chi non lo sapesse è una stradina che unisce via Matteotti a via Corradi, in pieno centro, utilizzatissima, sporchissima e buia sempre. Alle 10.05 del mattino nessuno ha tolto la spazzatura del dopo weekend; poiché il weekend arriva sempre, e con esso i turisti che non sanno che possono buttare i rifiuti in piazza Muccioli. È incredibile come il servizio di pulizia urbana non passi regolarmente per evitare scene del genere. Pieno centro, Sanremo, 2022".