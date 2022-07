Tiro con l'Arco: buon successo per il Trofeo del Sole di San Bartolomeo al Mare

La gara si è svolta con un buon numero di partecipanti, in una bella e allegra giornata di sole. Gli arcieri San Bartolomeo si sono ben comportati conseguendo buoni risultati. Nella divisione olimpica tra i master terzo posto per Cesare Argento, nelle allieve quinto posto per Valeria Prette che migliora il suo record personale di oltre 60 punti. Tra i ragazzi primo posto per Alessio Cioria e nei giovanissimi secondo posto per Simone Tengo, che migliora anche lui il suo record personale di 60 punti.

Passiamo alla divisione compound, primo posto master per Dario Cosentino, terzo posto per Vittorio Pasqualotto e quarto per Beppe Capalbo. Nell'arco nudo primo posto senior per Lucia Lenzi . Nei master primo posto per Cesare Prette, secondo per Maurizio Gabrielli, quarto per Davide Piana. Le squadre master compound e arco nudo arrivano sul gradino più alto del podio.