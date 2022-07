Sanremo: si scia sulla ciclabile e sulle strade delle nostre montagne! Allenamento in riviera per uno sci club valdostano (Foto)

Dopo la pausa dovuta alla pandemia, lo sci club ‘Saint Nicolas’, dell'omonima cittadina della Valle d'Aosta, è tornato a Sanremo ed ha scelto il villaggio turistico di Bussana come base per le proprie attività di preparazione pre sciistica per la stagione agonistica 2022/23.

La società valdostana, fondata nel 1973, si occupa esclusivamente di ‘fondo’, con un particolare impegno rivolto ai giovani: 35 sono gli atleti agonisti over 6 anni ed una ventina quelli del pre agonismo (dai 4 ai 6). I ragazzi presenti in riviera sono seguiti dai tre maestri (Gianluca Giordana, Martina Bianchetti e Mathieu Courthoud). L'attività maggiore svolta è senza dubbio quella praticata sulla pista ciclabile, ovvero lo skiroll: una sorta di sci di fondo con le ruote.

Nella programmazione non sono mancate le escursioni sulle montagne del nostro entroterra: skiroll in salita, camminate e corsa con i bastoni. Inoltre i ragazzi hanno potuto effettuare dei test sui 3.000 metri, al campo d'atletica di Pian di Poma.

La scelta dello sci club ‘Saint Nicolas’, nello svolgere la propria attività sportiva in preparazione all'agonismo invernale sulla nostra riviera dimostra quanto le differenti opportunità naturalistiche e le strutture sportive proposte nel nostro comprensorio siano sempre molto apprezzate per i praticanti dell'outdoor.