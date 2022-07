Pallavolo: la Mazzucchelli Riviera Volley Under 14 di Sanremo è campione d'Italia Csi (Foto)

Sanremo e la riviera dei fiori, da oggi hanno una squadra campione d’Italia. E’ la ‘Solentiname Riviera Mazzu’ formazione Under 14 di pallavolo che, grazie alla collaborazione iniziata quest’anno tra la Mazzucchelli e la Riviera Volley, hanno consolidato lo scudetto di tre anni fa, conseguito dalla squadra Under 10.

Le ragazze hanno raggiunto il tricolore nel campionato Csi disputato a Cesenatico in Romagna, facendo un filotto totale, battendo per 3-0 le tre squadre del girone eliminatorio e sbarazzandosi della squadra emiliana in semifinale e di quella lombarda nella finalissima, sempre con il secco punteggio di 3-0. Tra l’altro tre elementi delle campionesse under 10 erano all’interno della formazione, confermando la qualità del vivaio ponentino.

La squadra era composta da: Nicoleta Achirei, Marta Definis, Ginevra Dunnebacke, Nina Gibba, Matilde Guadagnoli, Alida Traverso Macciantelli, Celeste Merogno, Micaela Scotti e Gaia Soldano (Fanno parte della squadra anche Elena Borgonovo, Greta Gallo e Ludovica Palumbo che non erano presenti a Cesenatico. Allenatori: Licia Reggiani e Mara Tokic; sirigente: Barbara Ferrario, segnapunti David Scotti e fotografo Liliana Scotti.

“Una grande soddisfazione – hanno detto in coro le due allenatrici e i dirigenti accompagnatori – che confermano come il vivaio sia fiorente. Un sodalizio, quello tra Mazzucchelli e Riviera Volley, che ha portato ad un altro risultato straordinario per la pallavolo matuziana. I complimenti vanno a tutte le componenti della società ma soprattutto a queste ragazze che si sono sacrificate e hanno giocato una serie di ottime partite”.