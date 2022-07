Sanremo: 50 appassionati guidati dal Sindaco alla scoperta dell'entroterra in mountain bike (Foto e Video)

Sono partiti in 50, questa mattina alle 9 da Pian di Nave, con in testa il Sindaco Alberto Biancheri e l’Assessore regionale Gianni Berrino, per una giornata davvero particolare, in bicicletta tra la costa e l’entroterra. Con loro anche Antonio Fontanelli, il Consigliere Mario Robaldo e anche il Dottor Riccardo Borea.

Dopo la ‘Transalp’ arrivata ieri pomeriggio, questa mattina con l’organizzazione di ‘Sanremo Outdoor’, è partita la prima edizione del ‘Bike Tour Riviera dei Fiori’. Una iniziativa non agonistica, che arriva al termine di una tre giorni delle due ruote a pedali e che è al suo numero zero.

L'iniziativa è nata tra Comune, Sanremo On e Sanremo Outdoor per creare un evento domenicale e portare i tanti cicloamatori presenti alla scoperta degli splendidi tracciati dell'entroterra con la prima edizione del Bike Tour Riviera dei Fiori.

L'evento ha visto la ‘Sanremo Bike School’ di Fabio Carota organizzare anche un ‘percorso’ per i più piccoli in Pian di Nave, dove hanno potuto compiere evoluzioni e avvicinarsi al mondo della mountain bike. Il tragitto dei circa 50 partecipanti, tutti equipaggiati con la maglietta ufficiale dell’evento, ha visto per molti l’utilizzo delle biciclette assiste mentre in più ‘atletici’ hanno usato quelle classiche.

La partenza alle 9 da Pian di Nave, da dove i partecipanti hanno raggiunto Ospedaletti percorrendo la ciclabile. Quindi, dal ‘circuito’, il percorso si è diviso in due: una parte sull'asfalto passando da Coldirodi (per i meno esperti) e l'altra sulla tagliafuoco che sale fino alla curva panoramica del Marzocco, dove si è svolto un primo ‘riordino’ con tanto di foto ricordo.

Poi via tutti insieme la galleria di Perinaldo e da lì sulla variante fino a Bajardo dove, per gli iscritti, era prevista una tappa culinaria a base di salsiccia di Ceriana e una buona birra. Sono stati 'serviti' in una zona all'aperto, direttamente dai Sindaci di Bajardo, Remo Moraglia, e di Ceriana, Maurizio Caviglia. Dopo pranzo la discesa verso Ceriana per gustare un gelato rinfrescante e, quindi, la scelta tra la strada asfaltata di Poggio e fare ritorno a Pian di Nave o salire a Beuzi, sulla strada di Pamparà, e da lì verso Bussana e poi al punto di rientro.

A supporto dell'iniziativa anche la Protezione Civile che ha seguito la carovana con la possibilità della ricarica delle e-bike lungo il percorso.