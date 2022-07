Cerchi un investimento sicuro e profittevole? Ecco la soluzione di G-Network Italia di Gianluca Poggi

Ormai ne parlano in tanti: Libero Quotidiano, Insidemarketing.it, Romatoday, Adnkronos e altri. G-Network Italia è l’azienda fondata e gestita dal giovane Gianluca Poggi, entusiasta imprenditore romano che ha fatto della passione per la tecnologia un mestiere a servizio delle aziende italiane e straniere.

Gianluca sa bene che cosa serve oggi a un’impresa per avere successo: idee di valore e tecnologie che sappiano supportarle. Per questo, insieme al suo team di esperti, sviluppa piattaforme innovative, siti web e applicazioni digitali per i suoi clienti, ma non solo. Garantisce anche servizi hosting gratuiti per rendere più performanti e low-budget i progetti di aziende e professionisti.

La nuova proposta di G-Network Italia è quella degli investimenti digitali, ma di cosa si tratta?

Investire nel settore informatico con G-Network Italia di Gianluca Poggi

Classe 1997, romano, diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing, appassionato di innovazione e tecnologie, Gianluca Poggi ha avuto una lungimirante idea per consentire alle aziende di investire in modo sicuro ed efficace, senza esporsi a eccessivi rischi che possono portare a perdere tutto il capitale.

Una soluzione del genere serve in questo periodo storico. Sono tante le persone che desiderano investire i propri capitali per ottenere delle rendite passive. Tuttavia, i prodotti disponibili espongono spesso a rischi elevati e, inoltre, richiedono una certa conoscenza del campo della finanza.

Un investitore che decide di destinare i suoi soldi a determinati prodotti finanziari, nella speranza che fruttino dei ritorni, deve affidarsi a società di investimento, broker e asset management che si occupino di cercare le occasioni più fruttuose per investire i soldi del loro cliente. Questo comporta un controllo ridotto sulle proprie operazioni, oltre che elevati costi e anche una tassazione poco proficua.

Altro aspetto da considerare quando si investe in asset finanziari, per così dire, tradizionali: i rischi sono elevati. D’altronde, minore è il rischio e minori sono i guadagni, è la regola basilare della finanza. Questo vale per azioni, obbligazioni, prestiti tra privati, per il settore immobiliare ecc. Bisogna stare molto attenti alle fluttuazioni di mercato, cercando sempre di prevedere cosa succederà in futuro, in modo da non puntare i propri soldi su asset che si possono rivelare uno spreco di denaro e di tempo.

Dunque, gli asset finanziari tradizionali richiedono una grande attenzione e conoscenza del mondo della finanza e dei mercati di riferimento, anche se molto è affidato alla fortuna. Può accadere che avvenga un evento che sconvolge i mercati, come potrebbe essere il recente conflitto tra Russia e Ucraina che ha messo in ginocchio molti settori economici, tra cui quello dell’automotive.

Chi ha investito su aziende di questo ambito, sta rischiando molto oggi. Le borse sono crollate all’improvviso e questa non è stata una buona notizia per migliaia di investitori.

Gianluca Poggi, allora, ha proposto nel nostro paese un’alternativa a questi asset finanziari così rischiosi e in grado di far perdere intere somme di capitale per via di imprevisti. Il metodo di G-Network Italia si basa sugli investimenti in contenuti digitali.

Come funzionano gli investimenti nel mondo digitale?

Chiunque abbia in mente un progetto digitale, come un blog, un sito, un’app, un portale, può rivolgersi a G-Network Italia. Un team di esperti segue a 360° tutto il processo dallo sviluppo del contenuto fino al suo lancio e promozione.

La squadra di Gianluca Poggi è lungimirante e sa riconoscere quando un contenuto digitale è promettente e può davvero portare innovazione nel mondo della tecnologia. Se quel prodotto riesce ad avere successo, ecco che l’investimento può offrire i ritorni desiderati.

G-Network Italia non solo crea contenuti digitali di elevata qualità, ma consente anche di migliorare la vita degli utenti che ne usufruiscono e anche di permettere ai creatori di investire in prodotti a basso rischio e budget iniziale. Non serve un ingente capitale per ottenere il proprio contenuto digitale. Non serve neanche molta attesa: in meno di un anno G-Network garantisce la creazione e il lancio del prodotto, tempistiche che nessuna impresa concorrente riesce a offrire.

Investire nel digitale significa saper prevedere il futuro, riconoscendo le idee di successo in anticipo. Vuol dire anche evitare le oscillazioni di mercato: in caso di crisi, non è detto che i prodotti digitali risentano dei crolli delle borse e quindi gli investitori possono stare tranquilli sulle sorti dei loro capitali.

Sono già numerosi i professionisti che si sono rivolti a G-Network Italia e che stanno attendendo i loro progetti per il 2023. Hanno fatto una scelta consapevole e intelligente, investendo oggi su un business per il domani. Hanno puntato sulla creatività, sulla passione e sull'innovazione che saprà cambiare le vite di molti. Se vuoi unirti al team G-Network e realizzare i tuoi progetti tecnologici, non esitare a visitare il sito e a contattare la squadra di Gianluca Poggi.