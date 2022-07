Incidente stradale, questa mattina poco prima di mezzogiorno a Sanremo, in frazione Coldirodi. Un uomo di 80 anni è finito con la propria auto fuori strada per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza di Ospedaletti Emergenza e, vista la zona impervia, anche l’elicottero Grifo 1. L’uomo ha riportato gravi ferite a una gamba e ne è stato disposto il trasferimento al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo di media gravità.