Il teatro romano di Ventimiglia ovvero lo spettacolo ritrovato. Il racconto di Pierluigi Casalino

Anche quest'anno il teatro romano di Ventimiglia ospita manifestazioni musicali e teatrali in omaggio alla sua antica tradizione di intrattenimento e di spettacolo che risale all'epoca imperiale.



Le scaenae frontes degli edifici teatrali classici, che erano in abbandono e si sgretolavano mentre l'erba cresceva fra gli interstizi delle pietre, ormai rinascono: così anche Ventimiglia risorge dal naufragio del dramma antico. Tra le rappresentazioni proposte al pubblico fa spicco una cavalcata di pièces a cura di Sergio Maifredi che, muovendo dall'Aiace di Sofocle, toccherà l'avventurosa epopea dei Tre Moschettieri. L'Aiace, in particolare, straordinario capolavoro del teatro classico, evoca sentimenti e sensazioni ancestrali, che a Ventimiglia trovano la loro naturale rispondenza. Si tratta di valori che, nella loro drammaticità, sono in piena sintonia con la scena mitica della Città di Frontiera, soprattutto per il susseguirsi in essa di avvenimenti che hanno scritto la storia e sono entrati nella leggenda come le gesta del Corsaro Nero: eventi tutti immortalati come modelli del genio e della condizione umana, unitamente al retaggio politico di quella democrazia inventata dai Greci e che ancora oggi conserviamo in Occidente come patrimonio di civiltà.



Ventimiglia è, da parte sua, immersa nel culto di Roma eterna e delle sue istituzioni e riscopre ogni giorno la sua vocazione di crocevia della Latinitas, offrendoci il meglio di un mondo che non cessa di stupirci con la suggestione del suo messaggio di bellezza e di grandezza. Dopo secoli sulle gradinate nude del teatro intemelio non siede più impassibile il silenzio, ma ritorna su di esse a riecheggiare la voce del fato.





Pierluigi Casalino