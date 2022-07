Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 10 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 10 LUGLIO

SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. Partenza del ‘Bike Tour Riviera’ dei Fiori da Pian di Nave con arrivo previsto per le 16. Pranzo offerto a Baiardo dalla Pro Loco (più info)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.00-24.00. Per la stagione estiva ‘Regular Star Dj’, aperitivo vista mare con esibizione del dj Joe T Vannelli con la sua house music in collaborazione con Andrea Cappiello e Pedro. Decò Beach



17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con il Blu Syrio formato da Sabrina Bonfadelli (voce) e Cristina Silvestro (violino). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. ‘That’s Amore’: ricco apericena a buffet con isole del gusto + musica happy e dance. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)

IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica a Rezzo con percorso ad anello (Passo Teglia, Monte Monega, Passo Teglia) accompagnati dalla guida GAE Marian Mocanu. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 347 4166068 (più info)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)



11.00. ‘Pic-nic nel blu ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury (tutte le domeniche di luglio e agosto), prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

21.30. ‘Dov’è finita la Bellezza’: spettacolo teatrale diffuso con il saggio finale del diciottesimo corso di recitazione dell’associazione Liber theatrum ‘New’ (12 euro). Giardini Botanici ‘Hanbury’, info e prenotazioni 338 6273449 (più info)

VALLECROSIA



18.00. Street food sul lungomare (ultimo giorno)

BORDIGHERA

8.30. ‘Summer fun 2022’: Ql Gong, pratica per il benessere psicofisico rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

9.30. ‘Summer fun 2022’: Aerobica alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)



10.30 & 17.30. Due visite guidate (10.30 & 17.30) in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

18.00-19.30. ‘Omaggio alla terra’: ultimo giorno della mostra collettiva con esposizione delle opere di 12 artisti. Sede dell'UCD/Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

18.30-22.30. Mostra ‘Nel tempo, nel silenzio’, personale del maestro Enzo Consiglio. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, ingresso libero, tutti i giorni fino al 28 luglio

20.45. ‘Summer fun 2022’: balli caraibici alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. ‘Profumi d’Oriente’: concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà. Musiche di Mozart, Rossini e Tchaikovsky (12 euro, ridotto 10 euro fino a 18 e oltre 65 anni, gratuito per bambini fino a 12 anni). Giardini Lowe, info 334 2151496



OSPEDALETTI



21.00. Concerto della Banda Musicale Città di Ventimiglia in piazza 4 Novembre

TAGGIA



21.30. ‘Travellin Blues Festival’ (1ª edizione), Festival Rock Blues a cura dell'associazione ‘Note Stonate: concerti di Paolo Bonfanti (solo acoustic), Mandolin Brothers. Special guest: Sir Joe Polito. Piazza Eroi Taggesi a Taggia

RIVA LIGURE

21.15. BimBumBam: cinema all’aperto con proiezione del film ‘Dora e la città perduta’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

9.00. ‘Lavand'Arte’: Mostra Mercato dedicata alla lavanda e al suo impiego a cura di ‘Arte e Party’ per le vie del borgo



18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

DIANO MARINA

17.00-23.00. Mostra ‘Situazioni Avite’ a cura di Jerome con la performance di musica estemporanea di Ballard, al secolo Paolo Ballardini, chitarrista compositore di San Bartolomeo al Mare (h 17/19.30-20.30/23). Sala Mostre e Convegni R. Falchi del Palazzo del Parco, tutti i giorni fino al 12 luglio

19.00. ‘Evviva l’estate’: sagra enogastronomica con piatti tipici liguri + serata danzante con Kikko e la Combriccola del Blasco. A cura dell'Associazione Famia Dianese. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

ENTROTERRA

BAJARDO

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero

CARPASIO

10.00. ‘Pastasciutta antifascista’: passeggiate nel Bosco fino al Castagno cavo dove si nascondevano I Partigiani + alle 12, Pastasciutta antifascista’ (gratuita) + pranzo su prenotazione a cura della Pro Loco + alle 16, ‘Partigiani Contro’: presentazione a cura della Brigata Girasole e della Talpa e L'orologio + alle 17, ‘Una Persona alla Volta’ di Gino Strada a cura del prof. Nanni Perotto + alle 18, ‘La Via degli Alberi’ con Pino Petruzzelli: un viaggio fra storie di alberi come il Castagno dei Partigiani



DIANO CASTELLO

17.00-23.00. ‘Premio Vermentino 2021’(ultimo giorno della 29ª edizione) : concorso + degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro e molto altro (il programma a questo link)



17.00. Nell’ambito del 29° Premio Vermentino, incontro ‘Tra vigne, agrumi e uliveti nella Liguria di Ponente’: viaggio tratto dal libro di Giacomo Navone del 1827. Chiesa di Santa Maria Assunta

DOLCEACQUA

10.00-18.00. Ultimo giorno della Personale di pittura ‘Volti & Natura’ di Nicola Molino (più info). Pinacoteca G. Morscio, via Doria 10, ingresso libero (h 10/12-16/18)

21.00. Per ‘Gli Itinerari di Letterature’, Paolo Veziano introduce la presentazione del libro di Favretto 'Partigiani del mare' che tratta della Resistenza nell'estremo ponente. A cura dell’Associazione Amici di Francesco Biamonti. Castello dei Doria, entrata libera

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

MENDATICA

8.30. I Borghi silenti della Val Tanarello’: escursione accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a San Bernardo di Mendatica, info e prenotazioni 391 104 26 08 (più info)



MOLINI DI TRIORA



21.15. (RINVIATO AL 31 LUGLIO) Il Teatro dell'Albero presenta ‘Dona Flor e i suoi due mariti’ con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolini, Davide Ravasio, Manuel Merlo. Piazza V. Veneto (ricreatorio San G. Lantrua, via Grande, in caso di condizioni meteo avverse), entrata libera

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



PIGNA

10.00-17.00. ‘Ben-Essere e Relax nel Verde’, una intera giornata dove le persone, oltre al pranzo vegetariano, possono usufruire di tutti i trattamenti proposti: lezioni yoga, trattamenti shiatsu, reiki, riflessologia plantare, riflessologia facciale, terapia esterne Ku Nye, lettura tarocchi al prezzo promozionale di 22 euro a persona bevande incluse. Rifugio Allavena, località Colle Melosa, info e prenotazioni 335 53 40441

REZZO



8.30-14.30. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA



10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente. Partenza da Museo Civico (info e prenotazioni a questo link)

15 00. La Magia delle Candele a cura di Sibyla Martina (più info)

16.50. Il fumo sacro, incensi, usi magici vibrazionali a cura di Bottega della Luna (più info)

VILLA FARALDI

17.00-23.00. 'Ricordi’: mostra con le opere di Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen e Per Goransson. Atelier Cappella Santa Caterina, fino al 17 luglio (h 17/19-21/23)

FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30. Per il festival ‘Jazz à Juan 2022’, concerti di Delvon Lamarr Organ Trio + John Legend. Pinède Gould, Boulevard Edouard Baudoin (il programma a questo link)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)

17.00. 17° Festival Internazionale di Organo di Monaco, ‘L'altra metà di un sogno’ tratto da testi di Alicia Gallienne, con Pauline Choplin e Mathias Maréchal, lettura e Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, improvvisazioni all'organo. Cattedrale di Monaco (più info)



NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



19.00. ‘Les Musicales dans les Vignes de Provence’: Le Soleil de Naples con il Trio Ténors (da 37,50 euro). Château de Bellet, chemin de Saquier 482, Saint-Roman-de-Bellet, info + 33 4 93 378157 (più info)



